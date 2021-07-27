"Утро": трафик в Москве оценивается в 4 балла

Столичный трафик в ЦОДД оценивают в 4 балла. На Кутузовском проспекте затруднено движение в сторону центра на участке от улицы Дунаевского до Нового Арбата.

На Садовом кольце плотное движение сформировалось на внутренней стороне, на участке от Озерковской набережной до Парка Горького. В районе Крымского вала образовался затор и на дублере.

На Бульварном кольце сложно проехать от станции метро "Чистые пруды" до улицы Сретенка. Там машины тормозят из-за аварии, которая произошла в районе перекрестка Сретенского и Рождественского бульваров. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.