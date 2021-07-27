"Утро": движение в столице оценивается в 4 балла

Столичный трафик в ЦОДД оценивают в 4 балла. На Садовом кольце затруднено движение на участке от проспекта Академика Сахарова до улицы Красина. Там машины тормозят на внешней стороне, а на внутренней – в районе Триумфальной площади.

На Третьем транспортном кольце сложно проехать на северной части. Там плотный поток сформировался в обоих направлениях на участке между проспектом Мира и Ленинградским проспектом.

На проспекте Вернадского затор образовался в сторону центра на участке от Лобачевского до улицы Кравченко. Также много автомобилей собралось в сторону области на участке от улицы Удальцова до Лобачевского. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.