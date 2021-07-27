"Утро": дорожный трафик в Москве составляет 1 балл

Столичный трафик в ЦОДД оценивают в 1 балл. На внутренней стороне МКАД затор образовался на участке от Кетчерской улицы до Рязанского проспекта.

На Люблинской улице затруднено движение в сторону центра на участке от улицы Шкулева до Остаповского проезда. Из-за плотного потока можно потерять в дороге около 20 минут.

На Каширском шоссе машины тормозят в сторону центра на участке от Пролетарского проспекта до Коломенского проезда. Там в районе дома номер 19 корпус 1 произошла авария. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.