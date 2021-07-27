"Утро": столичный трафик в ЦОДД оценивают в 1 балл

Столичный трафик в ЦОДД оценивают в 1 балл. На Третьем транспортном кольце затруднено движение от Беговой улицы и почти до Звенигородского шоссе, там поток тормозит на внешней стороне из-за дорожных работ в среднем ряду.

На Волгоградском проспекте затор образовался в сторону центра на участке от Волжского бульвара до съезда на внешнюю сторону ТТК. Проспект забит там на протяжении почти 4 километров.

На проспекте Мира из-за аварии машины притормаживают в районе Ростокино. ДТП там случилось в районе дома номер 18. В направлении центра там нужно заложить на дорогу лишних 15 минут. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.