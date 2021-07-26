"Утро": дорожный трафик в Москве составляет 3 балла

К этой минуте в ЦОДД оценили дорожную обстановку в 3 балла. На внешней стороне Садового кольца можно потерять время на участке от метро "Октябрьская" до Павелецкого вокзала. Из-за аварии скорость движения там не превышает 10 километров в час.

Не получится прокатиться с ветерком по внутренней стороне Третьего транспортного кольца от улицы Нижняя Масловка до Рижской эстакады. Длина затора там составляет 4 километра.

Непросто приходится водителям, двигающимся по Ленинградскому проспекту в сторону центра. Большое скопление автомобилей на участке от Балтийской улицы до Белорусского вокзала увеличит время в пути на 15 минут. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.