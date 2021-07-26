"Утро": в 3 балла оценивается ситуация на столичных дорогах

По данным ЦОДД, на дорогах в столице 3 балла. В эти минуты сильно затруднено движение на Профсоюзной улице в сторону центра. Затор начинается от метро "Калужская" и тянется до улицы Наметкина. Это расстояние можно преодолеть за 25 минут.

На проспекте Мира из-за аварии при движении в сторону центра постепенно растет количество автомобилей на участке от улицы Космонавтов до Мурманского проезда.

На Волгоградском проспекте придется снизить скорость до 30 километров в час на участке от Жигулевской до Люблинской улицы. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.