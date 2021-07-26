"Утро": загруженность дорог в Москве оценивается в 2 балла

В ЦОДД оценивают столичный трафик в 2 балла. Одна из самых сложных ситуаций сложилась на внутренней стороне Третьего транспортного кольца, на участке от Ленинского проспекта до Кутузовского. За последние полчаса затор там увеличился примерно вдвое.

Затруднения также наблюдаются на Ленинском проспекте, на участке от улицы Островитянова до улицы Обручева. Здесь придется снизить скорость до 10 километров в час.

Медленно движется и поток по проспекту Вернадского. Затор растянулся от улицы 26-ти Бакинских Комиссаров до улицы Кравченко. На скорость движения существенно влияют дорожные работы. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.