"Утро": ЦОДД оценивает столичный трафик в 3 балла

ЦОДД оценивает столичный трафик в 3 балла.
Из-за аварии на Нижегородской эстакаде образовался затор на внутренней стороне Третьего транспортного кольца. Машины стоят от Лефортовского тоннеля.
Медленно едет Кутузовский проспект в направлении центра в пределах Транспортного и Садового колец. Скорость машин там – до 25 километров в час.
ДТП произошло на внешней стороне Садового кольца в правом ряду на Большой Сухаревской площади. Тормозит от Каланчевской улицы. На этом участке машины двигаются со скоростью 12 километров в час.
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