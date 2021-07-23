"Утро": ЦОДД оценивает столичный трафик в 3 балла

ЦОДД оценивает столичный трафик в 3 балла.

Из-за аварии на Нижегородской эстакаде образовался затор на внутренней стороне Третьего транспортного кольца. Машины стоят от Лефортовского тоннеля.

Медленно едет Кутузовский проспект в направлении центра в пределах Транспортного и Садового колец. Скорость машин там – до 25 километров в час.

ДТП произошло на внешней стороне Садового кольца в правом ряду на Большой Сухаревской площади. Тормозит от Каланчевской улицы. На этом участке машины двигаются со скоростью 12 километров в час.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.