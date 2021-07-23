"Утро": ЦОДД оценивает столичный трафик в 2 балла

ЦОДД оценивает столичный трафик в 2 балла.

На Ленинградском шоссе произошло ДТП в левом ряду в районе станции метро "Балтийская", в результате поток в сторону центра уплотнился от Пулковской улицы.

На Профсоюзной улице из-за аварии в среднем ряду у станции метро "Калужская" образовался затор в направлении центра от улицы Миклухо-Маклая до улицы Обручева.

На юго-западе МКАД затруднено движение в обоих направлениях. На внешней стороне МКАД проезду мешает столкновение в среднем ряду на 35 километре, машины скопились от улицы Павла Фитина.

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