"Утро": специалисты оценили загруженность столичных дорог

ЦОДД оценивает столичный трафик в 1 балл.

На внешней стороне МКАД на участке от Ярославского до Осташковского шоссе можно сейчас потерять 15 минут. Там скорость потока не превышает 15 километров в час.

Медленно едут машины и на самом Ярославском шоссе, средняя скорость магистрали не более 15 километров в час.

На Волгоградском проспекте образовался затор в направлении центра от улицы Академика Скрябина до Жигулевской улицы. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.