"Утро": ЦОДД оценивает столичный трафик в 2 балла

ЦОДД оценивает столичный трафик в 2 балла. На Варшавском шоссе после ДТП в среднем ряду у 45-го дома поток в направлении центра уплотнился от станции метро "Варшавская".

Затор на Варшавском шоссе повлиял на дорожную ситуацию на соседнем Каширском шоссе. Машины скопились в сторону центра, где сливаются потоки с обоих шоссе, – от Коломенского проезда до развилки.

Трудно въехать в город на Щелковском шоссе, поток тормозит, начиная от МКАД, средняя скорость на магистрали – 15 километров в час. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.