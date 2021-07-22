"Утро": ЦОДД оценивает ситуацию на дорогах в 1 балл

ЦОДД оценивает столичный трафик в 1 балл. На шоссе Энтузиастов есть участки с затруднениями в сторону центра. Перед Большим Купавенским проездом скорость машин менее 15 километров в час, от улицы Плеханова до Авиамоторной улицы поток тормозит и скорость не превышает 12 километров в час.

Продолжает расти затор на внутренней стороне МКАД на востоке из-за ранее произошедшего ДТП на 8-м километре. Начинается он от Кетчерской улицы.

35 минут водители простоят в заторе на Ярославском шоссе. Тянется он от Малыгинского до Северянинского путепровода. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.