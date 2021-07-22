"Утро": до 21 градуса тепла ожидается в Москве

В четверг в столице будет малооблачно. Днем ожидается до 21 градуса тепла, а к вечеру термометры покажут +19.

Ветер будет дуть со скоростью 5–11 метров в секунду. Атмосферное давление составит 744 миллиметра ртутного столба, а влажность – 40%.



