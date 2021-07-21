"Утро": ЦОДД оценивает ситуацию на дорогах в 4 балла

ЦОДД оценивает столичный трафик в 4 балла. Медленно едет Люблинская улица в сторону центра. Скорость потока от улицы Шкулева до Волгоградского проспекта составляет 12 километров в час.

Из-за затруднений на Третьем транспортном кольце скопились машины в направлении центра на Нижегородской улице ближе к кольцу почти от Рязанского проспекта.

Тормозит внутренняя сторона Садового кольца на юге. От Валовой улицы до Зубовского бульвара машины едут со скоростью 12 километров в час. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.