"Утро": движение в городе оценивается в 3 балла

ЦОДД оценивает столичный трафик в 3 балла. На Люблинской улице образовался затор в сторону центра после аварии в левом ряду у 157-го дома. Начинается он от Марьинского бульвара и тянется до улицы Перерва.

Медленно едет внутренняя сторона Садового кольца на юге. Средняя скорость потока на участке от Павелецкой площади до Зубовского бульвара – менее 20 километров в час.

Затруднено движение на востоке МКАД в обоих направлениях из-за ДТП. Внешняя сторона тормозит от Новоегорьевского шоссе, внутренняя – от Шоссе Энтузиастов. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.