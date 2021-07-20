"Утро": загруженность дорог в столице оценивается в 3 балла

ЦОДД оценивает столичный трафик в 3 балла. 25 минут займет дорога от Ленинградского тоннеля до Тверского путепровода на Ленинградском проспекте. Средняя скорость потока на проспекте не превышает 14 километров в час.

На Сущевском Валу ДТП у 12-го дома мешает движению на внутренней стороне Третьего транспортного кольца. Машины скопились от улицы Новой Башиловки.

Трудно въехать в город на Каширском шоссе. Плотный поток от МКАД до Борисовского проезда едет со скоростью 20 километров в час. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.