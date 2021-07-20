"Утро": загруженность дорог в Москве оценивается в 2 балла

ЦОДД оценивает столичный трафик в 2 балла. Затруднено движение на юге МКАД в обоих направлениях из-за ДТП. Внешняя сторона тормозит от Ясеневского лесопарка, внутренняя – от Липецкой улицы.

Медленно едет Профсоюзная улица в сторону центра, начиная от МКАД. 20 километров в час составляет средняя скорость на магистрали.

Стоит Можайское шоссе в направлении центра. На участке от Вяземской до улицы Петра Алексеева скорость потока не превышает 10 километров в час. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.