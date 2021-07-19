"Утро": трафик в столице оценивается в 3 балла

ЦОДД оценивает столичный трафик в 3 балла. Полчаса можно потерять в заторе в сторону центра перед Тушинским тоннелем на Волоколамском шоссе.

Стоят машины на Нижегородской эстакаде на внешней стороне Третьего транспортного кольца. Из-за аварии на съезде на Шоссе Энтузиастов из центра машины скопились от Остаповского проезда.

Затруднено движение на Тверском бульваре. Скорость потока на внешней стороне Бульварного кольца от Тверской улицы снизилась до 7 километров в час. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.