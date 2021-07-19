"Утро": ЦОДД оценивает столичный трафик в 1 балл

ЦОДД оценивает столичный трафик в 1 балл. Со скоростью 20 километров в час едет участок Каширского шоссе в направлении центра – от Воронежской улицы до Борисовского проезда.

Тормозит Ярославское шоссе в сторону центра. Средняя скорость на магистрали составляет 15 километров в час. Полчаса займет дорога от МКАД до Северянинского путепровода.

В районе станции метро "Войковская" произошло ДТП в правом ряду, в результате поток на Ленинградском шоссе уплотнился от Никольского тупика. Скорость на этом участке снизилась до 30 километров в час. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.