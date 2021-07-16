"Утро": ситуация на столичных дорогах оценивается в 3 балла

Столичный трафик оценивается в 3 балла.

Медленно движется Дмитровское шоссе в сторону центра от метро "Петровско-Разумовская" до улицы Бутырской. Скорость потока – 8 километров в час. Время проезда может составить более 30 минут.

Затруднено движение на внешней стороне Садового кольца от улицы Старой Басманной до Кутузовского проспекта. На данном участке можно потерять более 40 минут.

Затор образовался на внутренней стороне МКАД – от Бесединского шоссе до Липецкой улицы. Скорость потока – 21 километр в час. Время проезда данного участка составляет около 30 минут.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.