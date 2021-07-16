"Утро": столичный трафик оценивается в 3 балла

Специалисты оценивают столичный трафик в 3 балла.

Образовался затор на Ленинградском проспекте в сторону центра от метро "Аэропорт" до станции "Белорусская". На данном участке можно потерять до 30 минут.

Третье транспортное кольцо медленно движется в обе стороне на участке от Ленинградского проспекта до проспекта Мира. Скорость потока – 12 километров в час. На данном участке можно потерять около 40 минут.

Серьезный затор образовался на внешней стороне МКАД от Волоколамского шоссе до Рублево-Успенского шоссе. Скорость потока – 12 километров в час. Время проезда данного участка более 40 минут.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.