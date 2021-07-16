"Утро": специалист оценил загруженность столичных дорог

Специалист Центра организации дорожного движения Ильгиз Хасянов рассказал о загруженности московских дорог. По его словам, трафик в городе оценивается в 4 балла. Общая протяженность заторов составляет 160 километров.

На западе МКАД затруднено движение на внешней стороне от Волоколамского до Рублевого шоссе. Там утром водитель грузового автомобиля, следуя в сторону Можайского шоссе, после пересечения Рублевки не справился с управлением и грузовик опрокинулся на бок. На месте происшествия работают оперативные службы.

На востоке сейчас сложно проехать как по внутренней, так и внешней стороне Московской кольцевой из-за дорожных работ на 8-м километре. Там продолжаются работы по реконструкции моста. На участке между Рязанским проспектом и Косинской эстакадой в обоих направления перекрыты левые ряды. Длина затора –более 5 километров в каждом из направлений.

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