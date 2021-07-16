"Утро": москвичам рассказали о загруженности дорог

Столичный трафик оценивается в 3 балла.

Серьезный затор образовался на Ярославском шоссе в сторону центра от Малыгинского проезда до проспекта Мира. Скорость потока – 9 километров в час. На данном участке можно потерять более 30 минут.

Медленно движется внешняя сторона МКАД от улицы Верхние Поля Новорязанского шоссе до Рязанского проспекта. На данном участке можно потерять около 30 минут.

Медленно движется Третье транспортное кольцо в обе стороны от Волгоградского проспекта до улицы Южнопортовая. На данном участке можно потерять до 20 минут.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.