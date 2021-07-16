"Утро": специалист рассказал о ситуации на столичных дорогах

08:45
Специалист Центра организации дорожного движения Ильгиз Хасянов рассказал о ситуации на московских дорогах. По его словам, столичный трафик оценивается в 3 балла. Общая протяженность заторов составляет 111 километров.
Сложно проехать в сторону Третьего кольца по Дмитровскому шоссе. Плотный затор образовался от Петровско-Разумовской до Бутырской улицы. Там перед съездом на улицу Руставели произошло столкновение двух легковых автомобилей, участники перекрыли средний ряд. Длина затора составляет 3 километра.
На западе МКАД затруднено движение по внешней стороне от Волоколамского до Рублевского шоссе. Там рано утром водитель грузового автомобиля, следуя в сторону Можайского шоссе, после пересечения Рублевки не справился с управлением и грузовик опрокинулся на бок. На месте происшествия работают оперативные службы.
На востоке сейчас сложно проехать как по внутренней, так и внешней стороне Московской кольцевой из-за дорожных работ на 8 километре. Там продолжаются работы по реконструкции моста. На участке между Рязанским проспектом и Косинской эстакадой в обоих направления перекрыты левые ряды. Длина затора более 6 километров в каждом из направлений.
Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: