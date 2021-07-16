"Утро": специалист рассказал о ситуации на столичных дорогах

Специалист Центра организации дорожного движения Ильгиз Хасянов рассказал о ситуации на московских дорогах. По его словам, столичный трафик оценивается в 3 балла. Общая протяженность заторов составляет 111 километров.

Сложно проехать в сторону Третьего кольца по Дмитровскому шоссе. Плотный затор образовался от Петровско-Разумовской до Бутырской улицы. Там перед съездом на улицу Руставели произошло столкновение двух легковых автомобилей, участники перекрыли средний ряд. Длина затора составляет 3 километра.

На западе МКАД затруднено движение по внешней стороне от Волоколамского до Рублевского шоссе. Там рано утром водитель грузового автомобиля, следуя в сторону Можайского шоссе, после пересечения Рублевки не справился с управлением и грузовик опрокинулся на бок. На месте происшествия работают оперативные службы.

На востоке сейчас сложно проехать как по внутренней, так и внешней стороне Московской кольцевой из-за дорожных работ на 8 километре. Там продолжаются работы по реконструкции моста. На участке между Рязанским проспектом и Косинской эстакадой в обоих направления перекрыты левые ряды. Длина затора более 6 километров в каждом из направлений.

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