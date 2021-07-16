"Утро": столичный трафик оценивается в 2 балла

Столичный трафик оценивается в 2 балла

Садовое кольцо медленно движется в обе стороны на участке от Берниковской Набережной до улицы Большие Каменщики. Там можно потерять до 15 минут.

На внутренней стороне Третьего транспортного кольца образовался серьезный затор на участке от Ленинского проспекта до Кутузовского проспекта. На данном участке можно потерять около 40 минут.

Серьезный затор образовался на внутренней стороне МКАД от Бесединского шоссе до Симферопольского шоссе. Там можно потерять около 40 минут.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.