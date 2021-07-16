"Утро": столичный трафик оценивается в 1 балл

Столичный трафик оценивается в 1 балл

Сильно затруднено движение на внешней стороне МКАД от Ярославского шоссе до Осташковского шоссе. Скорость потока – 14 километров в час. Время проезда данного участка 20 минут.

Серьезный затор образовался на шоссе Энтузиастов в сторону центра от улицы Плеханова до метро "Авиамоторная". Скорость потока – 8 километров в час. Время проезда около 30 минут.

На внутренней стороне Третьего транспортного кольца медленно движется поток от Комсомольского проспекта до Новодевичьей набережной. На данном участке можно потерять 15 минут.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.