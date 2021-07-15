"Утро": загруженность столичных дорог оценивается в 4 балла

Столичный трафик оценивается в 4 балла

Сильно затруднено движение на Ленинградском проспекте в сторону центра от метро "Аэропорт" до метро "Белорусская". На данном участке можно потерять более 40 минут.

Медленно движется внутренняя сторона Садового кольца на участке от улицы Большая Ордынка до Зубовского бульвара. Там можно потерять более 30 минут.

На Третьем транспортном кольце на участке от Ленинградского проспекта до проспекта Мира сильно загружено в обе стороны. Там можно потерять более одного часа.

Подробнее о том, что сейчас происходит на московских улицах и где основные заторы, – в сюжете телеканала Москва 24.