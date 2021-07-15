"Утро": столичный трафик оценивается в 4 балла

Специалисты оценивают загруженность столичных дорог в 4 балла

Медленно движется Ленинский проспект в сторону центра на участке от Безымянного проезда до метро "Октябрьская". Там можно потерять более 15 минут.

На Третьем транспортном кольце на участке от метро "Савеловская" до метро "Рижская" движение сильно загружено в обе стороны. Там вы можно потерять около 30 минут.

Образовался серьезный затор на Ленинградском проспекте в направлении центра от метро "Аэропорт" до метро "Белорусская". На данном участке можно потерять более 40 минут.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.