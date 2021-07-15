"Утро": столичный трафик оценивается в 2 балла

Столичный трафик оценивается в 2 балла

Серьезный затор образовался на Ленинградском проспекте в сторону центра на участке от метро "Динамо" до метро "Белорусская". Там вы можно потерять около 30 минут.

На внешней стороне Третьего транспортного кольца затруднено движение на участке от Шмитовского проезда до метро "Кутузовская". Там можно потерять более 20 минут.

Сильно загружена внутренняя сторона МКАД на участке от шоссе Энтузиастов до Новорязанского шоссе. Там вы можно потерять более 40 минут. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.