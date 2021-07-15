"Утро": москвичам рассказали о ситуации на дорогах

Специалисты оценивают загруженность московских дорог в 1 балл.

Серьезный затор образовался на внешней стороне МКАД от Носовихинского шоссе до Рязанского проспекта. Там можно потерять более 30 минут.

Также в эти минуты увеличился затор на внешней стороне МКАД. Медленно движется поток машин на участке от Каширского шоссе до Варшавского шоссе. Там можно потерять около 40 минут.

Притормаживает Волгоградский проспект в сторону центра от улицы Академика Скрябина до метро "Текстильщики". На данном участке можно потерять до 30 минут.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.