"Утро": дорожное движение в Москве оценивается в 4 балла

Столичный трафик оценивается в 4 балла. В эти минуты затруднено движение на Кутузовском проспекте в сторону центра от улицы Раевского до улицы Новый Арбат.

Сильный затор образовался на внутренней и внешней стороне Третьего транспортного кольца на участке от метро "Беговая" до Рижской эстакады. Поток движения затруднен в обе стороны.

Увеличился затор на внутренней стороне МКАД. В эти минуты плотное движение сформировалось от шоссе Энтузиастов до Рязанского проспекта. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.