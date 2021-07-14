"Утро": до 33 градусов тепла ожидается в среду в Москве

В среду в столице будет малооблачно. Днем ожидается до +33 градусов, а к вечеру термометры покажут +28.

Ветер будет дуть со скоростью 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление составит 749 миллиметров ртутного столба, а влажность – 35%.