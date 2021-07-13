"Утро": дорожное движение в Москве оценивается в 4 балла

Столичный трафик в ЦОДД оценивают в 4 балла. На проспекте Мира затруднено движение в сторону области на участке от улицы Бориса Галушкина до Северянинского моста.

На Дмитровском шоссе плотный поток сформировался в сторону центра на участке от Новодачного шоссе до Икшинской улицы. Там машины тормозят из-за дорожных работ в левом ряду.

На Третьем транспортном кольце затор образовался на внутренней стороне на участке от Лужников до Делового центра. Сложнее всего там сейчас проехать в районе Кутузовского проспекта. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.