"Утро": москвичам рассказали о погоде на день

В Москве 13 июля ожидается ясная погода. Днем воздух прогреется до +33 градусов, а к вечеру термометры покажут +28.

Ветер будет дуть со скоростью 2–5 метров в секунду. Атмосферное давление составит 751 миллиметр ртутного столба, а влажность – 30%.