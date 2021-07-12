"Утро": загруженность дорог в Москве оценивается в 3 балла

Столичный трафик в ЦОДД оценивают в 3 балла. На Садовом кольце затруднено движение на внешней стороне на участке от станции метро "Красные ворота" до Первого Коптельского переулка.

На Бульварном кольце тяжело проехать на внешней стороне на участке от Страстного бульвара до Малой Никитской улицы. Там идут дорожные работы, часть полос недоступна для машин.

Стоит и Тверская улица на участке от Вознесенского переулка до Охотного ряда, а также от Мамоновского переулка до Большой Бронной улицы. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.