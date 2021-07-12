"Утро": в 3 балла оценивается ситуация на столичных дорогах

Столичный трафик в ЦОДД оценивают в 3 балла. На Щелковском шоссе затруднено движение в сторону центра на участке от Чусовской улицы до Амурского переулка.

На Варшавском шоссе затор в сторону области образовался на участке от Нагорного проезда до поворота на Нагатинскую улицу. Там произошло ДТП в среднем ряду в районе метро "Нагатинская".

На Третьем транспортном кольце плотный поток сформировался на участке между Бережковской набережной и Деловым центром. Там скопилось много машин на обеих сторонах кольца. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.