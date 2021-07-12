"Утро": загруженность дорог в Москве оценивается в 1 балл

Столичный трафик в ЦОДД оценивают в 1 балл. На Дмитровском шоссе затруднено движение в сторону центра на участке от станции метро "Петровско-Разумовская" до Первой Хуторской улицы.

На Третьем транспортном кольце тяжело проехать на внутренней стороне на участке от Фрунзенской набережной до Кутузовского проспекта. Там идут дорожные работы сразу на нескольких участках.

На Можайском шоссе машины тормозят также в сторону центра. Там придется потолкаться на участке от Витебской улицы до улицы Багрицкого, движение затрудняет авария в районе Рябиновой улицы. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.