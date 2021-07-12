"Утро": ЦОДД оценивает столичный трафик в 1 балл

Столичный трафик в ЦОДД оценивают в 1 балл. На Ленинградском проспекте затруднено движение в сторону центра на участке от улицы Маршала Шапошникова до Третьего транспортного кольца.

На Ярославском шоссе образовался затор в сторону центра от Малыгинского проезда до Ростокина, который составляет почти 5 километров.

Много времени придется потратить и на южной части МКАД. Там с внутренней стороны машины тормозят от Липецкой улицы до поворота на улицу Поляны. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.