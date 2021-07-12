"Утро": москвичам рассказали о погоде на день

В Москве 12 июля ожидается ясная погода. Днем воздух прогреется до 30 градусов, а к вечеру термометры покажут +26.

Ветер будет дуть со скоростью 2–5 метров в секунду. Атмосферное давление составит 752 миллиметра ртутного столба, а влажность – 35%.