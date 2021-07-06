"Утро": столичный трафик увеличился до 4 баллов

ЦОДД оценивает столичный трафик в 4 балла. На внутренней стороне Третьего транспортного кольца можно простоять 45 минут в заторе от Шарикоподшипниковской улицы до Гагаринского тоннеля.

На Проспекте Вернадского из-за дорожных работ в левом ряду перед улицей Косыгина скопилось много машин в направлении центра от улицы Строителей до Университетского проспекта.

Медленно едет внешняя сторона Садового кольца от Земляного Вала до Проспекта Мира, средняя скорость потока не превышает 12 километров в час. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.