"Утро": синоптик рассказал о погоде в Москве

6 июля в Москве будет ясно. Днем воздух прогреется до 27 градусов, а к вечеру температура опустится до +23.

Ветер будет дуть со скоростью 4–8 метров в секунду. Атмосферное давление составит 751 миллиметр ртутного столба, а влажность – 40%.