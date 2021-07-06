"Утро": в 3 балла оценивается ситуация на столичных дорогах

ЦОДД оценивает столичный трафик в 3 балла. Столкновение в левом ряду на Кутузовском проспекте перед улицей 1812 года тормозит машины в направлении центра от Поклонной горы.

Из-за аварии перед Лефортовским тоннелем образовался затор на внешней стороне Третьего транспортного кольца, который начинается от Нижегородской эстакады.

На Рязанском проспекте из-за ДТП в левом ряду у 39-го дома появился затор в сторону центра от 2-ой Институтской улицы до Карачаровской эстакады. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.