"Утро": ЦОДД оценивает столичный трафик в 1 балл

ЦОДД оценивает столичный трафик в 1 балл. На Липецкой улице произошло ДТП в среднем ряду перед 6-ой Радиальной улицей, в результате образовался затор в сторону центра, который начинается от Элеваторной улицы.

Трудно въехать в город на Волгоградском проспекте, средняя скорость машин в плотном потоке на въезде не превышает 15 километров в час.

Похожая ситуация на въезде в город на Щелковском шоссе, там скопилось много машин, начиная от МКАД. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.