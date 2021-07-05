"Утро": загруженность дорог в Москве оценивается в 3 балла

ЦОДД оценивает столичный трафик в 3 балла. Самый протяженный затор образовался на северо-востоке МКАД на внешней стороне. Он начинается от Щелковского шоссе и продолжается до Осташковского шоссе.

На Ленинградском шоссе произошло ДТП в среднем ряду в районе станции метро "Водный стадион". Машины скопились от Фестивальной улицы до Головинского шоссе.

Также на Рязанском проспекте из-за аварии в левом ряду у 21-го дома образовался затор в сторону центра. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.