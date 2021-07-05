"Утро": в 2 балла оценивается ситуация на столичных дорогах

ЦОДД оценивает столичный трафик в 2 балла. После ДТП в среднем ряду перед Бережковским мостом притормаживает внешняя сторона Третьего транспортного кольца от Киевского путепровода.

Медленно едет внутренняя сторона МКАД на юге: кроме дорожных работ в районе 32-го километра движению мешает произошедшая на 35-ом километре авария в левом ряду. 45 минут займет путь от Каширского шоссе до Битцевского лесопарка.

Также затруднено движение на внешней стороне МКАД на востоке. Столкновение в левом ряду на 9-ом километре тормозит поток от Новорязанского шоссе. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.