"Утро": загруженность столичных дорог оценивается в 2 балла

В ЦОДД оценивают столичный трафик в 2 балла. На Третьем транспортном кольце затруднено движение в районе Тульской улицы. Там образовался затор в обе стороны, медленно едет транспорт на участке между метро "Автозаводская" и 5-м Донским проездом.

На Каширском шоссе сформировалось плотное движение в сторону центра на участке от Борисовского проезда до поворота на улицу Кошкина.

На Профсоюзной улице образовался затор в сторону центра на участке от станции метро "Теплый Стан" до улицы Островитянова. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.