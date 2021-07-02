"Утро": трафик в столице оценивается в 2 балла

Столичный трафик в ЦОДД оценивают в 2 балла. На западной части МКАД затруднено движение от Варшавского шоссе до Тропаревского лесопарка, машины тормозят на внутренней стороне. Затор растянулся более чем на 10 километров.

На Дмитровском шоссе водителям приходится снижать скорость в сторону центра на участке от Красностуденческого проезда до улицы Руставели.

На Варшавском шоссе затруднено движение в сторону центра на участке от станции метро "Улица Академика Янгеля" до поворота на Черноморский бульвар из-за аварии. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.