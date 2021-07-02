"Утро": ЦОДД оценивает столичный трафик в 1 балл

Столичный трафик в ЦОДД оценивают в 1 балл. На Варшавском шоссе есть затруднения при движении в центр на участке от Третьего дорожного проезда до Днепропетровского проезда. Там есть ограничения скорости из-за строительных работ.

На Профсоюзной улице собирается много машин в сторону центра от улицы Академика Капицы до улицы Генерала Антонова. Там есть затруднения и в обратном направлении в районе улицы Островитянова.

На Ленинградском проспекте медленно едут машины на участке от станции метро "Динамо" до Третьего транспортного кольца. Там в районе Первого Боткинского проезда произошла авария в направлении к центру. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.