"Утро": москвичам рассказали о погоде на день

2 июля в Москве будет облачно с прояснениями. Днем ожидается до +21, а вечером – до 18 градусов тепла.

Ветер будет дуть со скоростью 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление составит 744 миллиметра ртутного столба, а влажность – 75%.