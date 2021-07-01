"Утро": столичный трафик увеличился до 4 баллов

Столичный трафик в ЦОДД оценивают в 4 балла. На Садовом кольце собирается затор с внутренней стороны на участке от Космодамианской набережной до метро "Октябрьская", а также на внешней стороне в районе Красных ворот.

На Ленинградском проспекте тяжело проехать в сторону центра на участке от улицы Генерала Сандалова до Белорусского вокзала, а также от Сокола до метро "Аэропорт".

На Третьем транспортном кольце много заторов, самый протяженный – на западной части с внутренней стороны от Фрунзенской набережной до Шмитовского проезда. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.